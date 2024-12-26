В работе Counter-Strike 2 произошел сбой по всему миру

Онлайн-видеоигра Counter-Strike 2 перестала работать у части пользователей по всему миру. Об этом сообщает «Канобу».

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Отмечается, что у некоторых пользователей закрылись запущенные игры, а у других игра перешла в автономный режим. Кроме того, у части игроков не получается даже запустить игру. При этом, в момент сбоя в Counter-Strike 2 играло 1,5 миллиона человек.

В работе Steam произошел глобальный сбой

Неполадки затронули игроков по всему миру, однако далеко не всех — судя по комментариям, у некоторых пользователей проблема сама решилась со временем. Причина неполадок остается неизвестной.