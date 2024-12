Игровая индустрия 2024 в цифрах: итоги года

Конец декабря — время подводить итоги статистике, в том числе и в игровой индустрии. Портал gamesindustry.biz изучил профильные источники и составил инфографику, показывающую индустрию за 2024 год в цифрах — приводим ключевую информацию текстом.

© Unsplash

Объем рынка игр

По данным агентства NewZoo, глобальный оборот игровой индустрии составил $184,3 млрд — рост на 0,2% относительно 2023 года. А доли между сегментами разделились примерно так же, как и всегда. 50% ($92,5 млрд) пришлись на мобильные игры; эта сфера выросла на 2,8%. 27% ($50,3 млрд) — консольные игры при упадке на 4%. Наконец, доля ПК игр наименьшая — 23% ($41,5 млрд) при упадке 0,2%.

Подавляющее большинство продаж (95,4%) на рынке составили цифровые копии игр, выросшие на 0,7%. Физические носители (4,6%) по-прежнему сдают позиции — падение достигло 9,4% относительно прошлого года. Однако на консолях диски и картриджи покупают чаще, чем на ПК: доля физических носителей составила 16% и 1% соответственно.

Самые продаваемые игры

В США (по данным Circana)

EA Sports College Football 25 Call of Duty: Black Ops 6 Helldivers 2 Dragon Ball: Sparking! Zero Call of Duty: MWIII (2023) Madden NFL 25 EA Sports FC 25 EA Sports MVP Bundle Elden Ring Dragon’s Dogma 2

В Великобритании (по данным Nielsen GfK)

EA Sports FC 25 Hogwarts Legacy Call of Duty: Black Ops 6 EA Sports FC 24 Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Bros Wonder Minecraft Nintendo Switch Sports The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Super Mario Party Jamboree

Мобильный рынок

По данным агрегатора Sensor Tower, App Store и Google Play в пятерку крупнейших издателей по покупкам игроков вошли Tencent ($8,2 млрд), Scopely ($2,99 млрд), Activision Blizzard ($2,53 млрд), Playrix ($2,26 млрд) и NetEase ($2,15 млрд). Разработчик сверхпопулярной Brawl Stars, Supercell, расположился на шестом месте ($2,09 млрд). А создатели Genshin Impact и Honkai: Star Rail, MiHoYo — на девятом ($1,7 млрд).

По популярности мобильных игр в разных странах статистика распределилась следующим образом: Индия, США, Бразилия, Индонезия и Россия. Примечательно, что в этом списке нет Японии и Китая, где мобильные проекты исторически были более популярными.

Наконец, самыми прибыльными мобильными играми стали Monopoly Go ($2,47 млрд), Honor of Kings ($2,35 млрд), Royal Match ($1,91 млрд), Roblox ($1,52 млрд) и Last War: Survival ($1,46 млрд).

Медиа

По информации Footprints, самой обсуждаемой игрой в СМИ была Fortnite, хотя количество материалов по сравнению с прошлым годом снизилось на 7,55%. За ней следует Helldiver 2, ставшая одной из главных сенсаций 2024, и Palworld. А вот упоминания Minecraft, League of Legends и Genshin Impact сильно упали — на 33,52%, 38,87% и 33,23% соответственно.

Наконец, самыми просматриваемыми трейлерами игр стали два промо-ролика League of Legends: тизер сезона 2024 Still Here и гимн чемпионата мира 2024 года Heavy Is The Crown, записанный при участии Linkin Park.