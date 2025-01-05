Лучшие игры на PlayStation 5 в 2024: итоги года

Постепенно платформенные эксклюзивы становятся все более редким явлением в игровой индустрии — многие новинки неизбежно появляются не только на PlayStation, но и на ПК. Тем не менее, на консоли Sony в 2024 году вышло немало стоящих игр. Портал GameSpot рассказал о пяти лучших эксклюзивах PlayStation.

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Astro Bot

Маленький робот Астро, впервые появившийся на PlayStation 4 в роли протагониста милой технодемки, со временем стал де-факто маскотом платформы. Он заслужил собственное место в платформерах для PSVR, потом стал частью релизной линейки PlayStation 5. А теперь мы получили Astro Bot — полноценный эксклюзив PS5.

Титул маскота ничего не значил бы, если бы Astro Bot не смогла подкрепить его качественным геймдизайном: платформинг в игре получился отличным не только по меркам PS5, но и по меркам жанра в принципе. Каждый уровень полон креатива, сюрпризы ждут на каждом шагу. Astro Bot отдает дань уважения былым хитам PlayStation, попутно прокладывая дорогу в легенды для самого Астро. Игра поощряет творческий подход и хорошее настроение — проходить ее без улыбки просто невозможно.

Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Remake положила начало четырем годам слухов, фанатских теорий и поисков ответа на множество сюжетных вопросов. Rebirth ответила на часть из них, но в то же время создала много новых. Вторая часть трилогии ремейков, несмотря на свое название, порядком отличается от первоисточника, хоть и следует оригинальному сюжету в общих чертах.

Если Remake покрывала сравнительно маленький фрагмент FF VII, то Rebirth впервые продемонстрировала, как Square Enix способна преподнести мир Гайи и его обитателей. Игра отполировала истории, локации и знакомых персонажей, сохранив очарование, сделавшее оригинал шедевром. Rebirth — настоящий подарок и поклонникам FF VII, и новичкам, которые только знакомятся с франшизой.

Helldivers 2

Helldivers 2 стала настолько же неожиданным хитом, каким в свое время была Rocket League — оригинальная игра даже близко не добилась такого уровня популярности. Продолжение отказалось от изометрической камеры в пользу перспективы от третьего лица, что наверняка привлекло новую публику. К тому же, обновленная камера лучше фокусируется на фирменной черте серии — хаосе.

Во многих других шутерах дружественный огонь скорее раздражает, но в Helldivers 2 он вызывает смех: адским десантникам нужно отбиваться от полчищ врагов, пытаясь не подстрелить друг друга или не сбросить на товарищей авиабомбу. Камера от третьего лица обеспечивает меньший угол обзора, заставляет думать о флангах и порой вызывает невероятно комичные ситуации. Не говоря уже о том, что ганплей и отдача от оружия ощущаются замечательно. Helldivers 2 критиковали за некоторые аспекты монетизации и поддержки, но это не мешает игре быть лучшим кооперативом 2024 года.

Pacific Drive

Pacific Drive — автомобильная roguelite-выживалка, непохожая ни на что другое. А это уже большое достижение в эпоху, когда roguelite-игр пруд пруди. Прелесть проекта Ironwood Studio в геймплейной петле: игроку предстоит наматывать километры по процедурно генерируемым лесам и дорогам Олимпийской зоны отчуждения, остерегаясь аномалий. Каждая выезд из гаража таит свои опасности и сюрпризы, а заканчивается обязательной гонкой со штормом — как в extraction-шутерах или королевских битвах. Если Pacific Drive кажется вам интересной по завязке или картинкам, то проще попробовать игру самому: словами описать это удовольствие сложно.

Silent Hill 2

Хотя ремейк Silent Hill 2 замаячил на горизонте уже после парада отличных хоррор-ремейков, от Resident Evil до Dead Space, проект все равно окружала аура скептицизма. Люди сомневались и в издателе, и в разработчике, да и в целом считали, что повторить магию оригинальной игры 2001 года очень тяжело. Но Silent Hill 2 смогла приятно удивить. Окутанный туманом Сайлент-Хилл великолепно выглядит в современной графике, а боевая система преобразилась, не потеряв в напряжении. Ремейк Silent Hill 2 не только воссоздал важнейшие элементы первоисточника, но и расширил их: игра проходится в два раза дольше, чем оригинал, однако новый контент неплохо встраивается в сюжет.