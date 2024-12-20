В работе Steam произошел глобальный сбой

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал глобальный сбой в работе игрового сервиса Steam по всему миру. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

Накануне на игровой платформе Steam началась зимняя распродажа. Россияне стали жаловаться на проблемы с доступом вечером 19 декабря. Пользователи испытывали трудности с подключением, а также работой магазина и других служб.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует глобальный сбой в работе платформы Steam. Сообщения о сбоях платформы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии», - пояснили в Роскомнадзоре.

При этом в ведомстве ранее заверили, что не планируют вводить ограничения в отношении Steam.

Напомним, что подобные проблемы не редкость для сервиса — они возникают в начале каждой крупной распродажи. Считается, что причиной неполадок является массовый наплыв игроков. Когда работа Steam будет полностью восстановлена, пока неизвестно.