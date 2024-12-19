Steam перестал работать по всему миру

В работе игрового сервиса Steam произошел массовый сбой, который совпал со стартом масштабной зимней распродажи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как сообщает источник, сервис перестал работать по всему миру, включая Россию. Перебои в работе начались сразу после начала зимней распродажи — около 21:00 по мск. В данный момент пользователи испытывают трудности с подключением, а также работой магазина и других служб Steam.

Отметим, что подобные проблемы не редкость для сервиса — они возникают в начале каждой крупной распродажи. Считается, что причиной неполадок является массовый наплыв игроков. Когда работа Steam будет восстановлена, пока неизвестно.

Ранее Steam подвел личные итоги 2024 года для игроков.