Genshim Impact, Honkai Star Rail и Reverse: 1999: лучшие гача-игры на ПК

Гача-игры в сознании большинства геймеров ассоциируются с мобильными платформами и сомнительной политикой монетизации, но за последние годы многие разработчики выпустили свои проекты и на ПК. И на них совсем не обязательно тратить реальные деньги. Портал PC Gamer рассказал, во что стоит поиграть, если вы ищите что-то красивое, сессионное и бесплатное.

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Genshin Impact

Год релиза: 2020

Разработчик: HoYoverse

Игра, положившая начало буму гача-проектов на ПК. Genshin Impact и по сей день сохраняет позицию одного из самых популярных проектов в своей нише. Огромный открытый мир, который впечатлял уже на релизе, постоянно расширяется, как и каталог играбельных персонажей. Каждый герой повелевает той или иной стихией, а каждая стихия способна взаимодействовать с другими, что приводит к мощным комбо и большому урону. Фанатам открытых миров и платформеров точно стоит обратить внимание на Genshin Impact, хотя ежедневные задания и прокачка персонажей могут отнимать довольно много времени.

Wuthering Waves

Год релиза: 2024

Разработчик: Kuro Games

Многие разработчики пытались повторить формулу Genshin Impact, но Kuro Games и ее Wuthering Waves, пожалуй, добились наибольшего успеха. Часть игроков считает, что боевая система как минимум не отстает от того, что предложила HoYoverse, а как максимум — делает механики еще лучше благодаря акценту на парирования и уклонения. Помимо этого, некоторых врагов можно «ловить», как покемонов, и пользоваться их способностями. Правда, аналогичными достижениями в плане сюжета игра похвастать не может: нарратив зачастую слишком многословен и злоупотребляет вымышленными терминами.

Honkai: Star Rail

Год релиза: 2023

Разработчик: HoYoverse

Не хотите тратить слишком много времени на «дейлики» и не любите открытый мир? Тогда можно попробовать Honkai: Star Rail — приключенческую фантастику в жанре пошаговой JRPG. HoYoverse не впервой разрабатывать интересные боевые механики, и Star Rail — не исключение. Пошаговые сражения сочетают простоту и глубину, а возможность включить режим автоматического боя позволяет быстро выполнять ежедневные задания. Да и персонажей прокачивать долго не придется, т.к. фарм определенных материалов и снаряжения не привязан к специфическим дням недели.

Reverse: 1999

Год релиза: 2023

Разработчик: Bluepoch Games

Reverse: 1999 понравится, в первую очередь, ценителям художественного дизайна: стилизация игры под картины не похожа ни на что другое. И это более чем подходящий выбор для проекта, посвященного путешествиям во времени. Хотя локализация текстов оставляет желать лучшего, сам по себе сюжет Reverse: 1999 таит немало сюрпризов и занятных исторических отсылок, что делает игру довольно уникальной на фоне конкурентов.

Nikke: Goddess of Victory

Год релиза: 2022

Разработчик: Shift Up

Предупреждаем сразу: если вы на дух не переносите анимешный фансервис, то Nikke: Goddess of Victory лучше проигнорировать. Но если вас не смущают откровенные дизайны персонажей, то игре стоит дать шанс. Nikke — один из тех редких случаев, когда ПК-порт гача-игры можно назвать лучшей версией, т.к. рельсовый шутер отлично играется с помощью мыши. А за пеленой фансервиса скрывается неожиданно захватывающий сюжет, по драматичности не уступающий той же Nier: Automata.

Infinity Nikki

Год релиза: 2024

Разработчик: Infold Games

Infinity Nikki сочетает открытый мир Genshin Impact, уют симуляторов жизни/фермы и безумную любовь к модным нарядам. Infold Games занимается серией уже более 10 лет, однако Infinity Nikki отполировала и расширила формулу предшественниц до совершенства. Пейзажи в открытом мире не на шутку поражают взгляд, а обилие мини-игр и гигантский гардероб одежды делают проект идеальным выбором для релаксации после тяжелого дня. Да и гача-механики не слишком досаждают: «тянуть» здесь надо не персонажей, а предметы одежды, аксессуары, прически и макияж.