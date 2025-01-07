Лучшие контроллеры для Nintendo Switch: что подарить на Новый год

Для Nintendo Switch существует огромное множество альтернативных контроллеров от сторонних производителей. По факту, их так много, что в широком ассортименте можно легко запутаться. Если вы как раз подыскиваете новый контроллер, портал howtogeek.com порекомендовал лучшие варианты.

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Лучший бюджетный вариант: 8Bitdo Ultimate C

Преимущества: цена, Bluetooth и USB, сравнительно богатый функционал

Недостатки: нет магнитных стиков, нужно переподключать к Switch при смене устройства

8Bitdo Ultimate C — победитель в категории «дешево и сердито». Он поддерживает и Bluetooth, и подключение по USB, причем оба варианта обеспечивают плавное и отзывчивое управление. Контроллер получил текстурированные рукоятки, которые приятно лежат в руках, моушен-контроль по шести осям, нелинейные цифровые триггеры и double-shot кнопки. Неплохо по меркам скромного ценника. Правда, если вы вдруг захотите подключить контроллер к другому устройству, его придется заново привязывать к Switch в следующий раз.

Лучшие джойконы: HORI Split Pad Compact

Преимущества: полноразмерный контроллер для портативного режима, режим турбо и настраиваемые триггеры

Недостатки: ограниченный выбор оттенков

Split Pad Compact — комфортный вариант для тех, кто часто пользуется Switch в портативном режиме. Плюс, в отличие от модели Split Pad Pro, она придерживается тонкой формы оригинальных джойконов, что делает устройство более компактным. Аксессуар официально лицензирован Nintendo и поддерживает настраиваемые триггеры, а также режим турбо, ускоряющий нажатия на кнопки. Несмотря на свои размеры, Split Pad Compact получился неожиданно легким контроллером, который удобно лежит в руках благодаря текстурированным рукояткам.

Лучший контроллер для Switch: Gulikit KK3 Max

Преимущества: магнитные стики и триггеры, настраиваемые задние кнопки, отличная автономность

Недостатки: высокая цена

Gulikit KK3 Max — идеальный контроллер для Switch, которым также можно пользоваться и на ПК. Три режима и две мощности вибрации, гироскоп на шесть осей, четыре отсоединяемые и настраиваемые кнопки на задней панели — KK3 Max можно настроить под любую игру. Помимо этого, чувствительность стиков можно изменить в приложении, а технология Smarttrigger позволяет переключаться между цифровым и аналоговым режимом для триггеров.

Магнитные стики гарантируют защиту от дрифтинга: главной беды, преследующей все официальные контроллеры Nintendo. К тому же, KK3 Max может работать без подзарядки 28 часов. Устройство сполна оправдывает свой премиальный ценник.