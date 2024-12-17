Что мы знаем об Elden Ring: Nightreign — новой игре FromSoftware

Elden Ring: Nightreign стала, пожалуй, одним из самых неожиданных анонсов на The Game Awards 2024. Вряд ли кто-то догадывался, что проект FromSoftware получит кооперативный спин-офф, да еще и серьезно отличающийся от прошлых игр студии. Портал PC Gamer поиграл в превью-версию Nightreign и кратко рассказал все, что нужно знать об игре.

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Формат игры: кооперативный roguelike на трех игроков

Nightreign — мультиплеерная, но полностью кооперативная игра, рассчитанная на короткие сессии от 30 до 60 минут.

Команде игроков предстоит исследовать знакомую, но измененную версию Замогилья — стартовой зоны Elden Ring. География карты статична, т.е. утесы, замки, пещеры и так далее всегда в одних и тех же местах, однако расположение мобов и предметов рандомизируется.

Перед каждым забегом игроки выбирают одного из восьми финальных боссов. Перед битвой нужно продержаться два дня исследования и сражений, причем в конце каждого будет отдельный босс. На третий день команда телепортируется на магическое поле битвы, где им предстоит финальный поединок.

Как и в Elden Ring, играть можно либо со случайными игроками, либо создав приватную сессию с паролем для друзей.

Создание и прокачка персонажа

В Nightreign нельзя будет создавать собственного персонажа. Играть предстоит за одного из восьми предустановленных «героев», каждый из которых обладает уникальной внешностью и способностями.

Так, в превью-версии журналисты опробовали рыцаря с крюком-кошкой из Sekiro, графиню-убийцу, накладывающую невидимость на союзников, и танка, повышающего защиту команды. Четвертым персонажем был маг, специализирующийся на всевозможных стихийных атаках.

Пока известно, что в финальной версии игры появится лучник с «расширенной системой прицеливания» и герой, способный парировать вражеские атаки как в Sekiro.

Прокачка происходит гораздо быстрее. При повышении уровня игра автоматически распределяет бонусы к характеристикам, но у каждого персонажа они свои.

При полной потере здоровья игроку могут помочь товарищи по команде. Если же раненый герой истечет кровью, он возродится на контрольной точке, потеряв все накопленные руны и один уровень. Вернуть потерянные руны можно, добравшись до места смерти.

Уровень героев обнуляется в каждом новом забеге, однако в игре есть элемент мета-прогрессии в виде личных сюжетов персонажей.

Помимо этого, игроки смогут разнообразить свои билды с помощью реликвий, которые дают уникальные бонусы и пассивные перки.

У оружия будут требования по уровню, но никаких ограничений по характеристикам. Каждый герой может пользоваться любым оружием и предметами.

Nightreign — это Elden Ring 2?

Нет, Nighreign по масштабам и уникальным ассетам больше похожа на спин-офф или самостоятельное дополнение.

В игре не будет одиночной кампании и крупных «подземелий» — неотъемлемых компонентов RPG от FromSoftware.

Разработчики пробуют себя в новом формате, пока Миядзаки (вероятно) работает над следующим большим проектом компании, до которого еще минимум пара лет.

Похожа ли Nightreign на Elden Ring?

И да, и нет. В некоторых аспектах Nighreign идентична оригинальной игре. Оружие и базовые враги имеют те же анимации, что и в Elden Ring. Управление не претерпело изменений, за исключением пары мелочей. Фундаментальные боевые механики остались прежними: удары в спину, парирование щитом, двуручный хват оружия и т.д.

Nightreign отличается от Elden Ring нюансами. Скорость передвижения игроков и спринт стали значительно быстрее даже без скакуна. На большинство утесов и обрывов можно вскарабкаться. Игроки не получают урон от падения.

Поскольку время на каждый забег ограничено, игра мотивирует не останавливаться и постоянно перемещаться по карте, чтобы заработать как можно больше опыта и найти лут.

Многие базовые противники быстро становятся пушечным мясом, из-за чего ощущения от боевки не похожи на прочие soulslike, где каждый бой представлял угрозу и требовал осторожности.

FromSoftware не считает Nightreign «живым сервисом»

Директор проекта Дзюнъя Исидзаки сказал журналистам, что FromSoftware не планирует развивать Nightreign как живой сервис.

Пока у авторов нет планов на сезоны или боевые пропуски, а информация о возможной пост-релизной поддержке появится позже.

Nightreign не будет бесплатной игрой. Она будет стоить примерно столько же, сколько стоила Shadow of the Erdtree, но игрокам не понадобится базовая Elden Ring.

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