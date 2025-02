Мирные песочницы на выживание: во что поиграть пацифистам?

Игры на выживание нередко бросают игроку достаточно серьезный вызов… Но во многие из них также можно играть в «мирном» режиме — чтобы наслаждаться пейзажами и атмосферой виртуальных миров. Портал PC Gamer рассказал о хардкорных песочницах, которые отлично работают без сражений, борьбы за ресурсы и опасных монстров.

Vintage Story

Vintage Story предлагает много параметров для настройки игрового опыта, от отключения времен года (чтобы не нужно было разбираться с зимой) до повышения изобильности источников ресурсов и агрессии мобов. Помимо этого, моды могут убрать враждебных существ полностью, если вы не хотите их видеть. Vintage Story внешне очень похожа на Minecraft, но комплексность механик выживания игры впечатляет — геймплейно она сильно отличается от проекта Mojang.

Project Zomboid

Допустим, вы хотите попробовать одну из самых глубоких, сложных симуляций выживания за всю историю игровой индустрии, но терпеть не можете зомби. Не проблема! В режиме песочницы Project Zomboid позволяет просто отключить живых мертвецов. Хотя здесь стоит оговориться, что это не значит, что игра будет легкой: игрок по-прежнему может пострадать от травм и болезней. А если вы не хотите идти на такие компромиссы, то аналогичный режим в 7 Days to Dies предложит похожий опыт.

Ark: Survival Evolved

Ark: Survival Evolved — неожиданно хорошая игра для медитации после тяжелого дня. Для того, чтобы получать от нее удовольствие, не обязательно сражаться с динозаврами и продвигаться по древу технологий. Можно просто построить уютный коттедж рядом с озером, готовить еду, кормить питомцев и иногда выбираться на экскурсию в дикую природу, чтобы полюбоваться доисторическими пресмыкающимися.

Icarus

Проект Дина Холла имеет довольно занятную механику крафтинга и систему строительства, плюс режим форпоста, в котором можно отключить хищников на легкой сложности. Но, на самом деле, если не выходить из стартового биома в режиме открытого мира, то в Icarus и так не особо есть, чего бояться (за исключением редких медведей и волков). Никто не мешает вам жить тихой жизнью на ферме, выращивать животных, собирать дождевую воду и неторопливо работать над базой. Иногда надо быть готовым к ливням и периодически отправляться в пещеры за минералами, да и воздух на планете токсичный, но менее уютной игру это не делает.

Sons of the Forest

«Мирный» режим игры давно интегрирован в Sons of the Forest. Если активировать его, то мутанты и каннибалы просто не будут появляться в мире — только враждебные животные. Т.к. прогресс в этом хорроре привязан к победам над боссами, вам также понадобится активировать их триггеры. По крайней мере, если вы хотите продвигаться по сюжету. Если же вас интересует только строительство, охота и готовка без необходимости опасаться аборигенов, то режим пацифиста — отличный способ приобщиться к Sons of the Forest.

Valheim

Valheim сильно изменилась со времен выхода в ранний доступ в 2021. Игра получила тонны контента и, самое главное, много опций по настройке сложности. Помимо читов, позволяющих включить творческий режим, сюжет можно проходить на «казуальной» сложности: монстры по-прежнему появляются в открытом мире, но не атакуют игрока первыми. На базу никто не будет совершать рейды, месторождений ресурсов больше, а игроки не теряют предметы после смерти. Так что можно просто исследовать мир, строить базу мечты и ввязываться в бои исключительно по желанию.