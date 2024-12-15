Россия выиграла чемпионат мира по Counter-Strike 2

Российская команда Team Spirit выиграла главный мировой турнир по командной компьютерной игре Counter-Strike 2. Россияне получили главный приз — полмиллиона долларов, сообщает «Чемпионат».

В финале пятёрка Леонида Вишнякова победила европейскую команду FaZe Clan со счётом 2:1 по картам (13:8 на Nuke, 6:13 на Ancient, 13:11 на Dust 2).

Лучшим игроком турнира стал 17-летний Даниил Крышковец из Томска.

Третье место поделили две европейские команды — MOUZ и G2. В составе последней выступает российский снайпер Илья Осипов.

Идеи для новогодних семейных игр для тех, кто устал от банальных застолий

Чемпионат мира (Perfect World Shanghai Major 2024) проходил с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае. Общий призовой фонд составил 1,25 млн долларов.