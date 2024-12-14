Идеи для новогодних семейных игр для тех, кто устал от банальных застолий

Новый год — это время для веселья, общения и создания теплых воспоминаний, связанных с близкими. Чтобы от прздника осталось больше впечатлений, можно разнообразить программу новогоднего вечера играми. "Рамблер" сделал подборку для людей разных возрастов.

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1. Новогодняя охота за сокровищами

Это одна из самых увлекательных и креативных игр для всей семьи. Заранее подготовьте список предметов, которые участники должны найти в доме или на улице. Можно предложить найти предмет, который соответствует какому-то цвету или имеет конкретную форму. Для детей можно придумать простые загадки или подсказки, чтобы игра немного упростить им поиск. Чтобы, наоборот, усложнить задачу, добавьте элементы творчества. Например, одна из подсказок может быть зашифрована в стихах, а другая быть в виде ребуса. Охота за сокровищами отлично развивает умение работать в команде, работать в установленных временных рамках и логическое мышление.

2. Фото-баттл: новогодний стиль

Задача игроков — сделать фото на тему Нового года. Для этого заранее подготовьте различные аксессуары: шапки, бороды, рождественские украшения и другие атрибуты, которые можно использовать для создания креативных образов. В каждой бригаде должен быть как минимум один человек, который будет фотографировать. Как вариант, можно также добавить дополнительные задания, например, сделать селфи с конкретным выражением лица или в необычной позе. Победителем становится команда, участники которой соберут больше всего голосов после просмотра кадров.

3. Танцевальный марафон

Если вы хотите поднять настроение и зарядить энергией всех участников, то танцевальный марафон — идеальный выбор. Для игры необходимо создать плейлист с новогодними и популярными песнями, а затем устроить танцевальный бой. Включите песни, и пусть каждый участник покажет свои танцевальные способности. Чтобы было веселее, добавляйте различные задания, например, танцевать с завязанными глазами, делать танцевальные па, когда музыка замирает, или создавать парную хореографию.

4. Новогодние шарады

Шарады — это классическая игра, которая не выходит из моды, и новогодняя версия станет настоящим хитом. Поделитесь на команды и вытягивайте карточки с различными новогодними персонажами, фразами или фильмами. Задача игроков — изобразить слово или фразу без использования слов, пока остальные будут их угадывать. Можно также добавить для игроков дополнительные ограничения, например, ограничить использование каких-нибудь частей тела.

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5. Игра на разогрев: "Передай игрушку"

Эта игра идеально подходит для того, чтобы "разогреть" участников перед дополнительными конкурсами. Раздайте всем участникам новогодние игрушки и устройте эстафету: задача каждого игрока — передать игрушку следующему участнику, сделав это каким-то определенным образом (например, только носом, локтем или коленом). Также можно оговорить условие, что игра проводится в темноте или с закрытыми глазами.

6. "Горячий картошка": новогодняя версия

Это веселая игра, которая точно понравится детям и взрослым. Для нее нужно подготовить маленький новогодний подарок или игрушку, которая будет под музыку передаваться игроками по кругу. Когда песня остановится, тот, кто остался с подарком, должен будет выполнить задание. Они могут быть связаны с новогодними традициями: спеть новогоднюю песню, поделиться смешной историей, связанной с Новым годом, или рассказать стих.

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