Новый "Ведьмак", Elden Ring и Onimusha: что показали на главном игровом шоу года

Спин-офф Elden Ring, новая игра Naughty Dog и Okami 2: главное с The Game Awards 2024
Церемония награждения The Game Awards 2024 наконец отгремела, и, как положено, без громких анонсов не обошлось. Мы собрали самые интересные проекты, представленные на трансляции.
Ninja Gaiden Ragebound
Франшиза Ninja Gaiden возвращается — но теперь в форме двухмерного боевика. Ragebound разрабатывает студия The Game Kitcher, известная по метроидвании Blasphemous, а издает игру Dotemu, выпустившая Streets of Rage 4. Похоже, проект также будет пиксельной метроидванией. Релиз Ragebound намечен на лето 2025.
Dave the Diver: In the Jungle
Авторы Dave the Diver представили продолжение приключений ныряльщика Дейва и его друзей. Правда, по трейлеру непонятно, чем будет In the Jungle: полноценным сиквелом или крупным дополнением. Так или иначе, релиз состоится в конце 2025.
Thick as Thieves
Студия Уоррена Спектора (Deus Ex) Otherside Entertainment представила Thick as Thieves — кооперативный стелс-боевик, где команде профессиональных воров предстоит совершать дерзкие ограбления и выносить сокровища из роскошных особняков. Отдельно стоит отметить, что в разработке также участвует Грег ЛоПикколо — один из руководителей оригинальной Thief: The Dark Project. Релиз намечен на 2026 год.
Rematch
Авторы кунг-фу боевика Sifu представили новый проект, и он совсем не похож на предыдущие работы студии. Rematch — многопользовательская футбольная аркада, где игроки смогут посостязаться в матчах 5 на 5. Разработчики из студии SloClap уже пообещали, что после релиза игра получит другие режимы, а также прочий сезонный контент. Проект выйдет в 2025.
Solasta 2
Solasta: Crown of the Magister была самой амбициозной CRPG на базе системы D&D 5E до релиза Baldur’s Gate 3. Теперь же игра получит продолжение, в котором поучаствует Амелия Тайлер — актриса, чьим голосом говорила рассказчица в BG3. Solasta 2 также построена на правилах D&D, а сюжет развернется после событий первой части. Игра выйдет в ранний доступ в 2025.
The Witcher 4
CD Projekt Red наконец представила полноценный трейлер нового «Ведьмака». А точнее, ведьмачки: главной героиней игры будет повзрослевшая Цири, которая исполнила свою мечту и пошла по стопам Геральта. Если верить трейлеру, после событий «Дикой Охоты» Цири все-таки прошла испытание травами и теперь пользуется эликсирами, а также серебряной цепью с крюком. Даты релиза игры пока нет.
Elden Ring Nightreign
Хидетака Миядзаки недавно заявил, что FromSoftware не занимается Elden Ring 2, но это была полуправда. На самом деле студия занимается спин-оффом Elden Ring, да еще и в формате кооперативного roguelike. Nighreign почти целиком построена на ресурсах оригинальной игры, но предлагает сессионные забеги на 40 минут, в ходе которых игрокам предстоит прокачиваться и побеждать боссов. Игра будет самостоятельной и не потребует базовой Elden Ring, а релиз предварительно намечен на 2025.
Project Robot
Фумито Уэда, подаривший миру Ico, Shadow of the Colossus и The Last Guardian, анонсировал свою следующую игру — пока под рабочим названием Project Robot. Судя по ролику, геймдизайнер не планирует изменять себе: игроков вновь ждет путешествие по большому, таинственному миру в роли маленького и уязвимого протагониста.
The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2 получила свежий трейлер, где Obsidian не преминула пошутить над собственной историей сиквелов. Авторы обещают «больше экшена, больше оружия и больше графики» (что бы это ни значило). Помимо этого, разработчики огласили окно релиза игры — 2025 год.
Split Fiction
Юсуф Фарес представил новый проект своей студии Hazelight — кооперативный платформер Split Fiction. По сути, игра продолжит идеи It Takes Two: два игрока, две половины экрана, новый уровень — новая механика. Но теперь к ним добавятся и два мира: героини Split Fiction постоянно будут перемещаться между сеттингами своих книг — фэнтези и sci-fi киберпанк. Игра выйдет в марте 2025.
The Long Dark 2: Blackfrost
Один из самых популярных проектов за всю историю раннего доступа Steam получит продолжение! The Long Dark 2: Blackfrost вновь предложит игрокам выживать в обледеневших пустошах, но теперь это необязательно делать в одиночку — в игре появится и кооперативный режим. Проект выйдет в ранний доступ в 2026.
Project Century
RGG Studio, ответственная за франшизу Like a Dragon, разрабатывает нечто совершенно новое. Project Century расскажет историю в сеттинге Японии 1915 года. Непонятно, связана ли игра с серией Like a Dragon, но трейлер продемонстрировал рукопашные бои и прогулки по городу. Дата релиза неизвестна.
Turok Origins
Культовая серия Turok переродится в Origins: футуристическом боевике от Saber Interactive. Игроки смогут примерить на себя роли протагонистов разных частей Turok и отправиться в межпланетное сафари, чтобы охотиться на динозавров при помощи луков, плазмаганов и электрических томагавков. Кооперативный режим прилагается.
Onimusha: Way of the Sword
Capcom привезла на The Game Awards два анонса, которых, наверное, никто не ждал. И первый из них — перезагрузка самурайского хоррора Onimusha. О Way of the Sword пока ничего неизвестно, но, судя по ролику, игра разрабатывается на RE Engine. Релиз намечен на 2026.
Okami 2
А вторым сюрпризом был анонс полноценного продолжения Okami — одной из самых культовых игр эпохи PlayStation 2. Причем работой над проектом займется оригинальный директор Хидеки Камия и его новая студия, куда вошли многие разработчики первой части. Дата релиза пока неизвестна.
Intergalactic: The Heretic Prophet
Наконец, Naughty Dog завершила церемонию The Game Awards трейлером своего следующего проекта. Intergalactic: The Heretic Prophet — научно-фантастический боевик об охотнице за головами в сеттинге, явно стилизованном под ретро-фантастику 1980-1990-х годов. Других подробностей о проекте пока нет.