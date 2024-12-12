Эксперт оценил идею ввести в РФ обязательную идентификацию для геймеров

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу об обязательной идентификации личности российских геймеров.

Согласно данным газеты «Коммерсантъ», ранее группа сенаторов и депутатов из Госдумы разработала законопроект, обязывающий цифровые площадки и сервисы распространения видеоигр идентифицировать игроков через номер мобильного телефона или портал «Госуслуги». Вместе с тем авторы инициативы предложили проводить экспертизу видеоигр, по результатам которой будет определяться, присутствуют ли в продукте элементы запрещенной в стране информации.

Эксперт выразил мнение, что в случае принятия законопроекта одни онлайн-платформы начнут выполнять соответствующие требования, а другие нет.

Полагаю, что при этом также никто не будет трогать иностранные площадки. Можно вспомнить, как долго в России не трогали ныне заблокированные соцсети Instagram* и Facebook* [*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена]. Они должны были локализовать данные россиян в России, и за неисполнение этой нормы им полагалась блокировка, как это произошло в случае с соцсетью LinkedIn. Однако Instagram* и Facebook* долгое время не трогали. Чтобы их не блокировать, даже приняли новою норму, по которой им полагался штраф. И на протяжении семи лет компания Марка Цукерберга обещала выполнить соответствующие требования, но не сделала этого. В итоге в 2022 году соцсети заблокировали за экстремизм, а не за неисполнение норм по локализации данных. Полагаю, в случае с обязательной идентификацией геймеров может произойти то же самое. Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)

В России не будут активно пользоваться возможностью вводить блокировку различных игровых платформ, если она появится, считает эксперт.

«К примеру, у нас до сих пор не заблокирован YouTube, хотя он нарушил десятки, если не сотни российских законов. А за каждое нарушение ему полагается блокировка… Поэтому, на мой взгляд, не стоит принимать законы, которые мы не готовы реализовывать. Такими законами не стоит очерчивать красные линии, которые мы готовы переступать. В случае с видеоиграми мы можем обозначить определенные запреты и обязанности, а в итоге обременим российские площадки, после чего пользователи побегут на иностранные платформы», - заявил специалист.

Ранее российские разработчики выступили против введения прокатных удостоверений для западных видеоигр.