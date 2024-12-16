Как заработать юниты в Marvel Rivals: гайд

Marvel Rivals затянула сотни тысяч игроков в ранговые матчи, но настоящие фанаты комиксов знают, что главное развлечение — это охота за косметическими скинами для любимых супергероев. Однако многие из них можно разблокировать лишь за юниты: одну из трех основных валют в игре. Портал PC Gamer рассказал, как ее можно заработать.

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Заработать юниты в Marvel Rivals можно четырьмя способами.

Награды за прокачку боевого пропуска. Награды за ограниченные события. Выполнение достижений. Обмен на премиальную валюту.

Первый метод — самый стабильный. За выполнение ежедневных заданий и прочих испытаний можно зарабатывать жетоны хроно, которые обмениваются на награды боевого пропуска, включая юниты. Как правило, они содержатся в бандлах: 100 юнитов за 200 хроно. За дебютный пропуск нулевого сезона можно заработать в общей сумме 300 юнитов.

Имейте в виду, что после покупки боевого пропуска он будет доступен перманентно. Это значит, что разблокировать награды как можно скорее не обязательно: вы сможете забрать их в любой момент, как только накопите достаточно хроно.

Другой выгодный метод заработка — участие в ограниченных событиях. За выполнение специфических испытаний того или иного события игра награждает небольшими пакетами юнитов, обычно по 60 штук. Немного, но даже такие маленькие суммы постепенно копятся.

Один из скрытых источников юнитов — достижения. Хотя каждое из них открывает свои награды, одна секция целиком награждает только юнитами. По факту, за полное выполнение этой секции можно получить аж 500 юнитов, не говоря уже о скине для Шторм. Но для этого необходимо заслужить 240 очков достижений, закрывая различные цели. Обычно они требуют мастерства игры на том или ином герое. Например, убить соперника Лунным Рыцарем в одной команде с Хелой, или убить Венома, играя за Адама Варлока.

Наконец, последний вариант — конверсия премиальной валюты, покупаемой за реальные деньги, в юниты. Игра предлагает обмен по курсу 1:1, что достаточно выгодно, но помните, что приобретать премиальную валюту можно лишь бандлами. Самый дешевый принесет вам 1 600 юнитов.