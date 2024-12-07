На смартфонах Nothing появилась игра «Змейка» из кнопочных телефонов Nokia

На современных смартфонах бренда Nothing появилась легендарная игра «Змейка» (Snake) из кнопочных телефонов Nokia.

На смартфонах Nothing появилась игра «Змейка» из кнопочных телефонов Nokia
© ferra.ru

«Змейка» — «древняя» игра, в которой игрок управляет растущей змеёй. Вендор обновил ПО смартфонов, добавив приложение (виджет) для домашнего экрана. В этом виджете представлены различные инструменты для удобной работы на смартфоне и игры, включая «Змейку».

От классического варианта эта игра отличается управлением не кнопками, а свайпами вправо и влево, двойное касание приостанавливает игру. Уточняется, что на смартфонах Nothing воссоздали «Змейку», предустановленную на Nokia 6110, вышедшую 26 лет назад.

Игры