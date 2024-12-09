Советы по прохождению Indiana Jones and the Great Circle

Indiana Jones and the Great Circle — игра уникальная во многих смыслах слова. Она делает акцент на приключения, нежели на поединки, и предлагает несколько не самых очевидных механик. В преддверии релиза игры портал IGN рассказал о нюансах геймплея, которые стоит знать заранее.

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Некоторые виды оружия более прочные, чем другие

По прибытию в Ватикан игра активно мотивирует пользоваться импровизированным оружием: случайными предметами, которые могут вывести ничего не подозревающих врагов из строя. Многие из этих импровизированных орудий ломаются после одного использования, но так происходит не всегда.

Подняв оружие, посмотрите на количество точек в правом нижнем углу экрана. Они показывают прочность оружия — сколько раз им можно воспользоваться, прежде чем оно придет в негодность. Атаки из скрытности обычно отнимают три очка прочности, хотя менее прочные орудия имеют всего одно.

Иногда на уровнях встречаются более тяжелые, крупные орудия, такие как металлические трубы или палицы, способные вывести нескольких врагов из строя. Они продержатся в бою гораздо дольше, поэтому не стесняйтесь поднимать их, если найдете.

Часть оружия можно чинить

Ремонтные наборы встречаются на некоторых локациях, но механизм их работы немного не интуитивный. По факту, чинить с помощью наборов можно лишь оружие, идущее в комплекте с маскировками. Например, у костюма священника есть посох, который не ломается при исчерпании прочности, а попадает в инвентарь — его можно починить ремонтным набором. Поэтому комплектное оружие может помочь в случае, если под рукой не окажется ничего более стоящего.

Цели можно выполнять разными способами

Исследование мира играет важную роль в Indiana Jones and the Great Circle. Благодаря ему можно найти различные способы выполнения заданий в полуоткрытых локациях. Если какие-то области надежно охраняются, поищите обходной путь: балки, на которых можно раскачаться, или уступы, за которые можно зацепиться. Иногда на локациях есть несколько входов и выходов, а открываются они выполнением мелких побочных целей.

Победы над противниками не приносят очков опыта

Нарываться на открытый бой почти бессмысленно, если вам не нужно расчистить путь к цели или заполучить какой-либо предмет. Из врагов не выпадают лут или деньги, и вы не получите опыт за полную зачистку вражеского барака. Новые навыки открываются при помощи книг, спрятанных в открытом мире, и за очки приключенца — их можно заработать за поиск коллекционных предметов, побочные задания и решение головоломок.

Заметки иногда открывают побочные задания и головоломки

Игра не помечает дополнительный контент очевидными маркерами, но это не значит, что его нет. Чаще всего для начала какого-либо задания Инди нужно отыскать соответствующую заметку, которая наведет его на расследование. Иногда она приведет к персонажу, который выдаст задание, а иногда — к паззлу неподалеку.

Лекарства помогают повысить здоровье

В каждом регионе мира Инди может найти тайники с украденными лекарствами. Если вернуть их тем, кто в них нуждается, то наградой за доброе дело будут уникальные книги — единственный способ повысить максимальный запас здоровья и выносливости.

Запертые ящики можно разломать оружием

Иногда на вражеской территории, типа палаток, лагерей или офицерских бараков, можно найти маленькие запертые сундуки. Их замки можно уничтожить подручным оружием, чтобы заполучить деньги. Пистолет тоже сгодится для этой задачи, но убедитесь, что рядом никого нет — иначе звук выстрела привлечет внимание врагов.