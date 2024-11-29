Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, ноябрь 2024

Ноябрь подходит к концу. Игровая индустрия активно готовится подводить итоги года, пока обычные геймеры гадают, какие анонсы ждут публику на The Game Awards 2024. А мы, тем временем, подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают Brotato: аркадный гибрид roguelike и арена-шутера, где храбрая картофелина отбивается от полчищ инопланетян. Быстрые забеги, огромный набор играбельных персонажей, тонны оружия и модификаторов, локальный кооператив на 4 игрока... Другими словами, это отличный таймкиллер для поклонников Crimsonland и Vampire Survivors. Игру можно бесплатно забрать до 5 декабря.

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Подарок тем, кто соскучился по шутерам нулевых: в Steam до 30 ноября можно забрать Dark Sector. Да, ту самую Dark Sector, где можно разрезать монстров на куски биомеханической глефой, постепенно мутируя из-за жуткого биологического оружия. Digital Extremes решила провести раздачу игры в честь Warframe — фанатам проекта может быть интересно посмотреть, чем разработчики занимались раньше.

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PockeDate! — короткая визуальная новелла в жанре симулятора свиданий, где игрок может познакомиться с милой виртуальной девушкой… Но, конечно, на самом деле все не так просто, как кажется. Если вы играли или хотя бы слышали о Doki Doki Literature Club, одного этого сравнения достаточно, чтобы передать суть PockeDate!. Ничего не читайте о сюжете и не ищите спойлеры — просто поиграйте сами.

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Romanizer предлагает игроку сделать все возможное, чтобы помочь фригийской богине Кибеле попасть в пантеон римских божеств. А для этого необходимо повлиять на общественное мнение, принять множество решений в реальных исторических событиях и повстречать немало римских поэтов — от Лукреция до самого Вергилия. Romanizer наверняка понравится тем, кто интересуется историей Древнего Рима.