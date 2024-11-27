В цифровом магазине GOG началась распродажа в честь «Черной пятницы»

В цифровом магазине GOG началась распродажа в честь «Чёрной пятницы»
В магазине GOG началась распродажа, приуроченная к «Чёрной пятнице». Более 7200 игр и дополнений получили скидки до 95%. Распродажа продлится до 3 декабря
Для удобства пользователей скидки в GOG разделены на жанровые и тематические подборки, такие как RPG, стратегии и классические игры.
Так, на распродаже представлены следующие предложения:
- Metro Franchise Bundle — 84%;
- The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition — 75%;
- Kingdom Come: Deliverance — Royal edition — 75%;
- Disco Elysium — The Final Cut — 75%;
- The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — 67%
- UNCHARTED™: Legacy of Thieves Collection — 60%;
- System Shock (2023) — 60%;
- RoboCop: Rogue City — 60%;
- Yakuza Complete Series — 60%;
- Cyberpunk 2077 — 55%;
- The Talos Principle 2 — 50%;
- Vampire: The Masquerade — Bloodlines — 50%;
- Manor Lords — 30%;
- Frostpunk 2 — 20%;
- Baldurʼs Gate III — 20%.
Также аналогичные акции сейчас проходят в Microsoft Store и PS Store, а завтра в Steam начнется осенняя распродажа — в 21:00 по Москве.