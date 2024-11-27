В цифровом магазине GOG началась распродажа в честь «Чёрной пятницы»

В магазине GOG началась распродажа, приуроченная к «Чёрной пятнице». Более 7200 игр и дополнений получили скидки до 95%. Распродажа продлится до 3 декабря

В цифровом магазине GOG началась распродажа в честь «Черной пятницы»
© скриншот

Для удобства пользователей скидки в GOG разделены на жанровые и тематические подборки, такие как RPG, стратегии и классические игры.

Так, на распродаже представлены следующие предложения:

  • Metro Franchise Bundle — 84%;
  • The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition — 75%;
  • Kingdom Come: Deliverance — Royal edition — 75%;
  • Disco Elysium — The Final Cut — 75%;
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — 67%
  • UNCHARTED™: Legacy of Thieves Collection — 60%;
  • System Shock (2023) — 60%;
  • RoboCop: Rogue City — 60%;
  • Yakuza Complete Series — 60%;
  • Cyberpunk 2077 — 55%;
  • The Talos Principle 2 — 50%;
  • Vampire: The Masquerade — Bloodlines — 50%;
  • Manor Lords — 30%;
  • Frostpunk 2 — 20%;
  • Baldurʼs Gate III — 20%.

Также аналогичные акции сейчас проходят в Microsoft Store и PS Store, а завтра в Steam начнется осенняя распродажа — в 21:00 по Москве.

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