В цифровом магазине GOG началась распродажа в честь «Черной пятницы»

В магазине GOG началась распродажа, приуроченная к «Чёрной пятнице». Более 7200 игр и дополнений получили скидки до 95%. Распродажа продлится до 3 декабря

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Для удобства пользователей скидки в GOG разделены на жанровые и тематические подборки, такие как RPG, стратегии и классические игры.

Так, на распродаже представлены следующие предложения:

Metro Franchise Bundle — 84%;

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition — 75%;

Kingdom Come: Deliverance — Royal edition — 75%;

Disco Elysium — The Final Cut — 75%;

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — 67%

UNCHARTED™: Legacy of Thieves Collection — 60%;

System Shock (2023) — 60%;

RoboCop: Rogue City — 60%;

Yakuza Complete Series — 60%;

Cyberpunk 2077 — 55%;

The Talos Principle 2 — 50%;

Vampire: The Masquerade — Bloodlines — 50%;

Manor Lords — 30%;

Frostpunk 2 — 20%;

Baldurʼs Gate III — 20%.

Также аналогичные акции сейчас проходят в Microsoft Store и PS Store, а завтра в Steam начнется осенняя распродажа — в 21:00 по Москве.