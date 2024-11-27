Кооператив появится в выживалке Forever Skies 9 декабря

Студия Far From Home сообщила, что с 9 декабря игроки Forever Skies смогут познакомиться с новым кооперативным режимом. Выживать, строить, сражаться собирать ресурсы и проводить исследования можно будет при поддержке друзей.

© скриншот

Судя по показанному в трейлере, в кооператив можно будет объединить до четырёх игроков. Желающие уже могли познакомиться с особенностями совместной игры в ходе бета-тестирования режима, но подробности о том, что ещё принесёт игрокам грядущее контентное обновление, пока не сообщают.

Польская выживалка в открытом постапокалиптическом мире Forever Skies получает в последнее время 76% положительных отзывов в Steam. Разработчики готовят также консольный релиз, на PlayStation 5 он состоится одновременно с выходом из раннего доступа, в 2025 году. Когда игра доберётся до Xbox Series, пока что неизвестно.