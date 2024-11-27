Стимпанковая ролевая игра New Arc Line вышла в ранний доступ

Чешско-украинская студия Dreamate и издательство Fulqrum Publishing объявили о премьере тактической ролевой игры New Arc Line. Она вышла в ранний доступ Steam, купить её можно с релизной скидкой, за 603 рубля.

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Действие New Arc Line разворачивается в стимпанковом мире, где нам предстоит начать путь с самых низов, сталкиваясь с расовыми предубеждениями, сегрегацией, неравенством и коррупцией. Мы сможем развивать магические способности или же сконцентрироваться на инженерных технологиях. Управлять отрядом мы будем в тактических боях, а принятые решения должны повлиять на мир.

В версии New Arc Line для раннего доступа доступно около четверти основного сюжета и примерно треть запланированного контента. Наш герой может быть человеком или эльфом, ему доступны карьеры дизель-инженера или шамана вуду, и на пути нам встретятся три компаньона с уникальными историями. На прохождение потребуется около 10-12 часов.

В раннем доступе в игре — только английский язык, локализации, включая русскую, появятся со временем. Разработчики в течение периода раннего доступа обещают выпустить несколько крупных обновлений контента, добавив новые квесты, компаньонов, классы, способности и снаряжение. Но в центре их внимания будут оптимизация и техническое состояние игры.

Игромания уже познакомилась с игрой, и о впечатлениях рецензента от New Arc Line можно прочесть в предварительном обзоре.