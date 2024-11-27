Ubisoft работает над социальным симулятором Alterra в духе Animal Crossing

Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что Ubisoft Montreal работает над новой игрой. Проект под рабочим названием Alterra находится в разработке уже полтора года, и он был задуман после отмены другого проекта на основе вокселей.

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Как говорят источники, Alterra будет социальным симулятором в духе серии Animal Crossing. Игроки будут жить на острове бок о бок с неигровыми персонажами, общаясь с ними и налаживая взаимодействие. Они также смогут покидать остров, посещая другие миры, состоящие из различных биомов. Там они найдут разные ресурсы, врагов и повстречаются с другими игроками.

По данным источников игра напоминает Minecraft: игроки смогут строить всё, что хотят, из собранных материалов. Обитатели Alterra по дизайну напоминают фигурки Funko Pop с большими головами, в их основе — как реально существующие птицы, медведи и прочие животные, так и фантастические твари, включая драконов. Различные их виды будут добавляться по мере развития игры.

Креативным директором Alterra выступает Патрик Реддинг, ранее занимавший ту же должность при разработке Gotham Knights. Ведущим продюсером проекта назначен Фабьен Леро, проработавший в Ubisoft 24 года. Результат мы увидим не скоро: до релиза предположительно ещё несколько лет.