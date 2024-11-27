Началась полномасштабная работа над новой частью The Witcher

Геймдиректор The Witcher: Polaris Себастьян Калемба объявил, что разработка новой игры культовой серии «Ведьмак» вступила в фазу полномасштабного производства.

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Новые испытания не за горами, но именно талантливые и трудолюбивые люди заставляют меня верить, что вместе мы сможем сделать грядущую Witcher Saga потрясающей. Теперь без остановок! Оставайтесь с нами, и вы узнаете, какая у монеты обратная сторона.

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Новая часть серии The Witcher, которая носит рабочее название Polaris, должна стать началом новой саги во вселенной «Ведьмака». Пока что об игре практически ничего не известно, кроме имени одного из героев — Бранко, а также того, что Геральт из Ривии вернётся в качестве второстепенного персонажа.

Ещё весной CD Projekt увеличила число разработчиков The Witcher: Polaris. А теперь сообщила, что на конец октября в команде нового «Ведьмака» числится 400 человек. Помимо этого, студия работает ещё над рядом проектов, в том числе сиквелом Cyberpunk 2077.