Продажи Cyberpunk 2077 превысили 30 млн копий, а Phantom Liberty — 8 млн копий

CD Projekt поделилась успехами Cyberpunk 2077 и дополнения Phantom Liberty.

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Так, на сегодняшний день, то есть к 26 ноября 2024 года, футуристичный боевик разошёлся тиражом в 30 млн копий. В это число входят и продажи Ultimate Edition. Год назад, к октябрю 2023-го, это число составляло 25 млн копий.

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А расширение Phantom Liberty купили уже более 8 миллионов раз — как отдельно, так и в составе набора Ultimate Edition. К началу 2024 года тираж расширения превысил 5 миллионов копий.

Cyberpunk 2077 изначально вышла в декабре 2020 года на PC, PS4 и Xbox One, столкнувшись с критикой со стороны игроков. Но разработчики улучшали игру и избавляли её от багов, а 26 сентября 2023 года они выпустили крупное дополнение Phantom Liberty.

Сейчас CD Projekt приступает к созданию новых игр, фокусируясь прежде всего на новом «Ведьмаке» — The Witcher: Polaris. Игра уже находится в стадии полноценного производства, сейчас над ней работают 400 человек.