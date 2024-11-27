Орки и гоблины прибудут в Total War: Warhammer 3 в декабре

Студия Creative Assembly объявила дату релиза платного дополнения Omens of Destruction к стратегии Total War: Warhammer III. DLC выйдет 12 декабря и добавит в игру отвратительных существ: Кхорна, Королевство огров, орков и гоблинов.

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В состав дополнения входят сюжетные кампании «с убийствами героев, конфликтами наёмников и жестокими тактиками». В игру попадут три адских легендарных лорда, множество новых боевых единиц, геймплейных особенностей и новых целей для режима «Бессмертные Империи».

Одновременно с дополнением выйдет бесплатное обновление 6.0, которое добавит легендарного лорда Арбаала Непобедимого из Total War: Warhammer, чемпиона Кхорна. Разработчики также готовят правки ошибок и улучшения основных игровых возможностей.