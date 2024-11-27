Студия 11 bit рассказала о том, как планирует развивать стратегическую выживалку Frostpunk 2. И для наглядности разработчики разместили основные этапы большого пути на карте заснеженного мира — подобную игроки видят в самой игре. Напомним, что так же оформляли свои планы авторы Frostpunk.

© скриншот

К настоящему моменту студия уже выпустила к Frostpunk 2 крупный патч 1.1 и готовится к выходу патча 1.2. На 2025 год запланирован консольный релиз игры, а также первое крупное контентное обновление. Вдобавок разработчики обещают постоянно работать над хотфиксами, улучшениями игры и повышением её стабильности.

© скриншот

Создатели Frostpunk 2 нарисовали карту развития игры - фото 1

В следующем году разработчики собираются выпустить два платных дополнения, пока что они выступают под рабочими названиями Spectrum и Aurora. Ещё одно дополнение выпустят в 2026 году. Пока что о них ничего не известно, но авторы обещают, что каждое DLC добавит нечто совершенно новое в суровый мир Frostpunk 2.

РС-релиз Frostpunk 2 состоялся в сентябре. Хотя игра разочаровала инвесторов и вызвала противоречивые впечатления у игроков, недавно студия объявила, что тираж Frostpunk 2 шагнул за 511 тысяч копий.