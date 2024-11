Nintendo нашла для The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom место в официальной хронологии

Nintendo обновила страницу официальной истории Хайрула на своём сайте, и теперь в ней нашлось место для новой части культовой серии приключенческих боевиков, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Игра, в которой Зельда впервые берёт спасение королевства в свои руки, оказалась в линии «Герой побеждён», которая образовалась после событий Ocarina of Time.

© скриншот

Согласно официальной хронологии, события Echoes of Wisdom разворачиваются после Tri-Force Heroes. Следом идёт оригинальная The Legend of Zelda, причём эти две игры разделяет упоминание, что королевство Хайрул находится в упадке — что не повышает доверие к самостоятельной деятельности Зельды.

Стоит учитывать, что официальная хронология начала составляться уже после выходе многих из игр серии, так что она довольно формальная и не привносит в сюжеты дополнительный смысл. Напомним, что две игры серии, Breath of the Wild и Tears of the Kingdom и вовсе стоят особняком, не вписываясь в общую мифологию.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom вышла в сентябре только на Nintendo Switch. Некоторое время назад компания сообщила, что тираж новой «Зельды» шагнул за 2,58 млн копий.