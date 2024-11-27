Авторы ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous раскрыли статистику контента

Авторы ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous подвели итоги развития игры в честь запуска GOTY-издания ранее в этом месяце. Изначально фэнтезийное приключение вышло в 2021 году, с тех пор пополняясь DLC и бесплатными обновлениями. Например, за прошедшие три года поклонники получили 10 мифических путей.

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Благодаря ним у игроков получится перевоплотиться в самых разных существ. Это может быть Трикстер или Демон, Ангел или Эон, Легенда или Дьявол и даже Золотой дракон. К слову, последнего заметно обновили как в графическом плане, так и с точки зрения геймплейных механик.

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Развивать своего героя можно не только с помощью мифических путей. В распоряжении игроков есть 39 классов с уникальными стилями игры: получится как стать всесильным магом, так и могучим воином с молотом наперевес. Дополнить прокачку помогут 195 архетипов, которые помогут как дополнить геймплей, так и начать новое уникальное прохождение.

Ещё в Pathfinder: Wrath of the Righteous есть целых восемь школ магии, а при желании получиться обучиться более тысяче заклинаний. Это будет как стихийная магия, вроде огненных или ледяных атак, так и что-то экзотическое. К примеру, возможность метаться во врагов рыбами. А усилить магические таланты смогут волшебные кольца — «прелестей Голлума» насчитывается 134 штуки.

Кроме того, пройти историю Pathfinder: Wrath of the Righteous получится с 13 разнообразными спутниками. Они не только станут верными помощниками в бою: некоторые напарники предложат романтическую ветку — всего может быть восемь романов.

Среди другой интересной статистики можно отметить:

23042 печеньки, съеденные Айву; Восемь Нахиндрианских кристаллов, которые можно получить как в тяжёлых боях, так и с помощью хитрых головоломок; 53 сытных блюда.

А ещё держите жабу. Не простую, а золотую.

«Одна золотая жаба. Некогда объяснять. Просто берите жабу!», — потребовали разработчики.

Напомним, что в дальнейшем добавление нового сюжетного контента или геймплейных механик не планируется. Однако от дальнейшей поддержки Pathfinder: Wrath of the Righteous разработчики не отказываются. Они будут исправлять найденные баги, а также не исключают внесение «некоторых улучшений» для удобства игроков.