Игроков S.T.A.L.K.E.R. 2 проинструктировали на случай возникновения критических проблем

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вовсю трудятся над исправлением частых серьёзных проблем, встречающихся в шутере.

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Первое обновление выйдет уже на этой неделе, а пока игроки могут надеяться на моддеров и самих себя. На последний случай разработчики даже подготовили «инструктаж» по решению критических и распространённых проблем.

Иногда решение проблемы лежит на поверхности.

Если игра не работает так, как должна:

Проверьте характеристики вашего PC и убедитесь, что они соответствуют минимальным системным требованиям игры. Обновите драйверы видеокарты. Проверьте целостности файлов игры. Запустите игру от имени администратора.

Проблемы, специфичные для Steam:

На этот случай советуют или очистить кэш, или проверить файлы, или переустановить игру — разработчики подробно описали все действия в разделе техподдержки (но он недоступен в России).

Критические проблемы после успешного запуска:

В случае проблем с компиляцией шейдеров, звуком и вылетами авторы также порекомендовали обратиться к специальным гайдам.

Проблемы с устройством ввода:

Стандартное «попробуйте отключить все контроллеры, джойстики, рули и прочие устройства», а также обратитесь к гайду.

Разработчики напоминают, что о всех проблемах стоит сообщать в техподдержку.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доступна на PC и Xbox Series (+ Game Pass). Не прошло и двух дней с релиза, как продажи новинки превысили миллион копий.

По данным аналитиков из VG Insights, тираж S.T.A.L.K.E.R. 2 превышает уже 1,4 млн, а главным рынком стала США — на неё приходится 22% проданных копий. Второе место у Украины (16%), третье у Германии (7%), а четвёртое у Китая (7%).

Пиковый онлайн S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam, как мы знаем, превысил 121 тыс игроков одновременно. В VG Insights отмечают, что среднее время игры через пять дней после релиза составило 7,6 часа.