Dino Crisis и Resident Evil с оригинальной PlayStation добавили в PS Store с улучшениями

Всех любителей классики ждёт пополнение в магазине PS Store — оригинальные Dino Crisis и Resident Evil прямиком с первой PlayStation. Их можно приобрести на PS4 и PS5 за 10 долларов. Игроков ждут не «голые» оригиналы, а улучшенные версии с быстрыми сохранениями, перемоткой и улучшенной графикой. Трофеев при этом в играх нет.

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«Эта игра была конвертирована из версии для PlayStation в версию для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5 и предоставляет доступ к новым добавленным функциям. Соответственно, некоторые моменты игры могут отличаться от версии для PlayStation, либо некоторые функции могут приводить к некорректной работе игры. Эта версия игры не поддерживает периферийные устройства консоли PlayStation, поэтому некоторые функции могут быть недоступны», — гласит дисклеймер у обеих игр.

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Стоит напомнить, что изначально Dino Crisis появилась на актуальных консолях PlayStation в качестве октябрьского пополнения каталога PS Plus Premium. Что касается Resident Evil, то Resident Evil Director’s Cut этим летом появилась в GOG, но теперь добралась и до PS4 и PS5 с возможностью отдельной покупки. Игра также доступна в подписке PS Plus.

Сообщается, что Dino Crisis и Resident Evil на PS4 и PS5 могут получить те, кто покупал игры ещё на PS4, PSP и PS Vita. Это якобы могут сделать европейские игроки, тогда как в США получить классику для актуальных платформ бесплатно не получится.

Resident Evil и Dino Crisis считаются культовой классикой и одними из главных хорроров на оригинальной PlayStation. Первая вышла в 1996 году и стала началом огромной медиафраншизы, тогда как Dino Crisis после своего релиза в 1999 году получила лишь сиквел, а также спорные ответвление Dino Stalker и триквел.