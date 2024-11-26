Потенциальную Nintendo Switch 2 представят в январе с релизом в марте 2025 года

Уже сама Nintendo не скрывает разработку наследника Switch, который в том числе будет иметь обратную совместимость. Однако о каких-либо датах японская корпорация не говорит, из-за чего этим вновь занялись инсайдеры. Свежий слух гласит, что анонс потенциальной Nintendo Switch 2 произойдёт уже в январе.

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Именно якобы в начале 2025 года Nintendo представит новую консоль, которая появится на прилавках магазинов в марте. Если брать во внимание прошлые слухи, то звучит правдоподобно — о мартовском релизе сообщалось ещё в феврале этого года. А вот в финансовом отчёте Nintendo говорилось, что до конца марта компания как минимум представит новую консоль всему миру.

К слухам стоит относиться скептически до публикации официальной информации. Nintendo неохотно делится деталями о будущей консоли — компания лишь рассказывала, что обязана предложить геймерам нечто новое, а также обеспечить плавный переход между поколениями.

Что касается начинки возможной Nintendo Switch 2, то тут придётся вновь вспомнить слухи. Устройство якобы будет гибридным и с джой-конами на магнитом креплении. Также говорилось о заметном увеличении внутренней памяти и отсутствии OLED-экрана.