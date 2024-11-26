Сотрудники Ubisoft из Барселоны решили бороться с возвращением в офисы через суд

Ubisoft возвращает сотрудников в офис, а сотрудники возвращаются с иском в суд.

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По данным gamesindustry.biz, «удар» пришёл из Барселоны, где против компании выступают профсоюзы в сотрудничестве с испанской организацией CGT. От Ubisoft требуют:

отменить «внезапное» и мутноватое решение о возвращении в офис; защитить удалённую работу коллективным договором.

В профсоюзах также указывают на логистические проблемы, поскольку в офисах не получится разместить всех удаленных работников одновременно. Ubisoft же надеется на лучшее и верит, что работа в офисах поможет командам в творчестве и взаимодействии.

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Иск был подан 14 октября, и стороны готовы к переговорам, но, похоже, менеджмент пока не спешит с новым предложением.

Не так давно с политикой Ubisoft также пытались бороться во Франции и Италии. Возможно, скоро против издателя Assassinʼs Creed и восстанет весь мир. Ему уже пришлось перенести выход DLC для Avatar: Frontiers of Pandora (на два дня, но не суть!)