К Sniper Elite: Resistance выпустили свежий геймплейный ролик и превью

Несмотря на критику Sniper Elite: Resistance со стороны игроков, Rebellion продолжает доказывать, что грядущая новинка — это не DLC к пятой части.

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Разработчики поделились свежей демонстрацией геймплея, в которой главный герой проникает в штаб-квартиру гестапо, расположенную в отеле «Терминус». Там он собирает ценные разведывательные данные и, конечно же, занимается своими снайперскими делами. Но и перед «Терминусом» героя ждёт особое задание.

Sniper Elite: Resistance выходит 30 января 2025 года на PC, PlayStation и Xbox (и сразу в Game Pass).

Ознакомившись со свежими журналистскими превью новинки, можно с уверенностью сказать — да, Sniper Elite: Resistance использует знакомую формулу и дарит знакомое чувство, что ты уже в это играл.

Однако серия по-прежнему увлекает, а новый контент, включая многообещающие задания пропаганды (Propaganda Missions — герой становится новым членом сопротивления в ином временном периоде) — это отличный повод дать шанс и следующей части.

В целом Sniper Elite: Resistance похвалили за весёлый геймплей, интересные локации и хороший порог для новичков.