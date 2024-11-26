Издатель BioShock и Mafia поставил точку над 2K лаунчером во всех играх в Steam и EGS

2K лаунчер всё — его официально убрали из всех игр издателя на PC (Steam и EGS), в том числе и 2K Launcher Beta из Sid Meier’s Civilization 5.

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Соответствующую новость обновили на сайте техподдержки 2K, в посте под драматичным названием «Закат лаунчера». Здесь игрокам рассказали всё, что нужно знать о ситуации. Вот главное:

если лаунчер всё ещё вас терроризирует, то перезапустите Steam (лучше сразу с компьютером) и проверьте наличие свежих игровых обновлений в EGS; BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, BioShock Infinite, The Quarry (2022) и Marvel’s Midnight Suns запускаются без лаунчера, сразу после нажатия кнопки «Играть»; для XCOM 2 (2016) (здесь), Mafia Trilogy Definitive Edition (здесь) и Sid Meier’s Civilization VI (пуп) подготовили отдельные статьи, в которых подробнее объясняется работа игр после удаления 2K лаучнера.