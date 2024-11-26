Инсайдер пообещал свежие новости PlayStation и раскрыл «первую часть» анонсов

Надёжный инсайдер billbil-kun намекнул на некие грядущие новости, связанные с PlayStation.

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Он подметил, что не может дать ответ на извечный вопрос, когда же пройдёт шоукейс, но подтвердил, что «многое» готовится за кулисами.

Действительно ли скоро пройдёт мероприятие PlayStation? У меня нет ответа, но многое готовится за кулисами, Грядут свежие новости, Следите за новостями…

Для контекста: многие игроки понадеялись на презентацию Sony в декабре, которая, по слухам, может пройти 3 декабря.

Но инсайдер Джефф Грабб, к примеру, ничего об этом не слышал. Да и не стоит забывать, что в начале следующего месяца пройдёт The Game Awards 2024, на которой логичнее показать какие-нибудь анонсы.

Вопреки всему, заявление billbil-kun подарило простым геймерам новую надежду. Через какое-то время инсайдер поделился «первой частью» обещанных новостей. Это…

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Новость о том, что некоторые аксессуары PS5 выйдут в новом цвете — чёрном. «Обновка» ждёт беспроводной контроллер DualSense Edge, беспроводная гарнитура Pulse Elite и беспроводные наушники Pulse Explore.

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