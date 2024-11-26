DLC для Indiana Jones and the Great Circle «хорошо впишется в основную кампанию»

Креативный директор Аксель Торвениус и дизайн-директор Йенс Андерссон из MachineGames дали интервью MinnMax, в которм ответили на различные вопросы о своей грядщей новинке — Indiana Jones and the Great Circle.

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Один из вопросов коснулся пост-релизного дополнения The Order of Giants, о котором стало известно ещё в августе. Подробности DLC пока держатся в секрете, но разработчики не могут не поделиться хоть какими-нибудь деталями.

Так, по словам Торвениуса, DLC станет «уникальным опытом с сильным повествовательным уклоном», который «хорошо впишется» в сюжетную кампанию основной игры.

Да, никаких больших откровений, но теперь мы хотя бы имеем общее представление о The Order of Giants.

В этом же интервью Торвениус и Андерссон подтвердили, что в Indiana Jones and the Great Circle:

не будет фоторежима; есть отдельные уровни сложности для головоломок (Adventure) и боя и стелса (Action); будет много катсцен — «примерно 3 часа и 45-40 минут». Это самая масштабная и длинная игра MachineGames на сегодняшний день.

Indiana Jones and the Great Circle выходит 9 декабря на PC и Xbox Series (и сразу в Game Pass). В 2025 году появится порт на PlayStation 5, а исполнитель роли Индианы Джонса Трой Бейкер появится в новой игре Naughty Dog.

Больше геймплея Indiana Jones and the Great Circle — по ссылке.