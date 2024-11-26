Лучшие моды для Stalker 2

Stalker 2 вышла совсем недавно, однако сообщество фанатов уже активно занимается созданием модов для игры — благо что вещей, нуждающихся в «починке», до появления официальных патчей довольно много. Портал gamerant.com поделился лучшими модификациями для Stalker 2, доступными на данный момент.

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Stalker Optimizer полностью соответствует своему названию: этот мод повышает производительность и плавность игры. Причем он добивается неплохого результата, совершенно не жертвуя качеством картинки. Хотя Stalker 2, по большей части, стабильна, актуальная версия игры все-таки страдает от некоторых проблем. Stalker Optimizer поможет сгладить впечатления, пока не выйдет официальный патч.

Сложность Stalker 2 — противоречивая тема в сообществе по множеству причин. Нельзя отрицать, что хардкор считается неотъемлемой частью очарования игры, но это не значит, что пользователям надо силой заставлять себя продираться через бои против почти неуязвимых противников.

Мод Grok’s Modular Mutants Health предоставляет более тонкие настройки сложности через текстовый файл. Он позволяет задать здоровье каждого типа мутантов, благодаря чему стычки с монстрами будут вызывать меньше раздражения.

Оружие и снаряжение в Stalker 2 изнашивается: без регулярной починки даже самая хорошая пушка может прийти в негодность. Механика реалистичная, но не всегда приятная. Если вы не хотите беспокоиться о состоянии оружия, то мод No Weapon Durability Loss полностью его отключает.

Разработчики уже заявили, что в следующем раунде патчей игра получит правки баланса, но пока тяжело сказать, грамотно ли выставлена сложность в релизной версии Stalker 2. Если вам не нравятся резкие скачки сложности, то Grok’s Balanced Difficulties может сгладить их. Как и Modular Mutants Health, этот мод позволяет задать параметры (здоровье и урон врагов) через текстовый файл.

Мод Longer Sprinting не делает игрока быстрее — он просто разрешает бежать в спринте чуть дольше. Да, игра от этого станет чуть проще, зато исследование Зоны отчуждения будет приятнее.

Менеджмент инвентаря играет важную роль в Stalker 2: игроку нужно найти место для оружия, боеприпасов, лечебных предметов и провианта, не говоря уже об артефактах. Мод Adjustable Carry Weight позволяет задать максимальный лимит нагрузки игрока, а это делает игру либо гораздо легче, либо гораздо сложнее — кто как захочет.