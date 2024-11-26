DLC для Avatar: Frontiers of Pandora перенесли на 28 ноября

Компания Ubisoft решила отложить релиз второго дополнения к Avatar: Frontiers of Pandora с 26 ноября на 28 ноября. Причиной задержки стала критическая ошибка, обнаруженная непосредственно перед релизом.

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«Из-за критической проблемы, найденной в последнюю минуту, дата релиза Secrets of the Spires переносится на 28 ноября. Мы знаем о том, что многие игроки ждали нового приключения, и приносим извинения за задержку. Наша цель — дать вам максимально качественный, интересный и запоминающийся опыт, который только возможен», — пишут авторы.

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В Secrets of the Spiresигроки смогут опробовать динамичные воздушные сражения над Башнями Облачного Леса — живописной горной зоной Пандоры.

Игра не оправдала ожиданий критиков — её похвалили за проработанный инопланетный мир, но миссии оказались унылыми и повторяющимися. В Steam «Аватар» получил смешанные отзывы: в негативных рецензиях пользователи жалуются на плохую оптимизацию, баги и скучный геймплей.