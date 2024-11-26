Call of Duty: Black Ops 6 стала лидером франшизы по вовлеченности игроков

Activision поделилась статистикой Call of Duty: Black Ops 6 за первый месяц после релиза. Шутер стал лидером франшизы по числу игроков, проведённым часам и сыгранным матчам, побив рекорды вовлечённости. Разработчики поблагодарили аудиторию за поддержку успешного запуска.

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«За первый месяц после выхода Black Ops 6 вы сделали её самой успешной частью Call of Duty», — заявили разработчики.

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Call of Duty: Black Ops 6 вышла 25 октября на PC, PlayStation и Xbox. В игре доступны мультиплеер с 16 картами на старте и зомби-режим. Первый сезон шутера стартовал 15 ноября.

Игра стала лидером среди самых продаваемых игр в США, Великобритании и Европе, а об успешности этой части также заявил генеральный директор Microsoft.