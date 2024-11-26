Разработчики Hitman исключат контент с Конором Макгрегором из-за обвинения в изнасиловании

В июле 2024 года разработчики HITMAN (2016)добавили в игру Разрушителя — «неуловимую цель», основанную на облике бойца и актёра Конора Макгрегора. Однако теперь весь связанный контент будет удален, так как спортсмена признали виновным в сексуальном насилии.

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«В свете недавнего судебного решения в отношении Конора Макгрегора компания IO Interactive прекратит сотрудничество со спортсменом начиная с этого момента. Мы относимся к этому вопросу очень серьёзно и не можем игнорировать его последствия. Поэтому начиная с сегодняшнего дня мы начнём удалять весь контент с участием г-на Макгрегора из наших магазинов», — заявила студия IO Interactive.

Как утверждает пострадавшая девушка Никита Хэнд, в декабре 2018 года Макгрегор «совершил над ней сексуальное насилие», произошедшее на вечеринке в дублинском отеле. Несмотря на его заявления о невиновности, суд Дублина признал его вину, и теперь бойцу предстоит выплатить компенсацию в размере 250 тысяч евро.