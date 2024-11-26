Моддер взялся за доработку системы A-Life 2.0 в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Моддер Linnsanityпредставил бету мода «Паника на обочине» (Roadside Panic), нацеленную на исправление механики A-Life 2.0 в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. На данный момент эта механика не работает, и она также не будет добавлена с первым крупным патчем.

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Автор утверждает, что модификация добавляет «хаотичную динамику», знакомую поклонникам первых игр серии. Благодаря ей вторая часть становится более «живой»: NPC пропадают из поля зрения и больше взаимодействуют друг с другом, войны фракций устраивают войны, но есть и минус — производительность значительно падает. Так игроки смогут «насладиться тем самым „Сталкером“ прямиком из 2007-го года», как шутит автор.

По словам моддера, A-Life 2.0 в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl страдает от множества серьёзных ошибок, из-за чего игра работает некорректно. Также систему ограничили сами разработчики, и снятие этих ограничений, что и делает мод, ещё больше нагружает процессор.