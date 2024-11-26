В Fortnite могут заглянуть Годзилла и Бэймакс

Утечки, относящиеся к шестой главе Fortnite, продолжаются. Ряд инсайдеров заявляет, что в прославленную королевскую битву прибудет культовый монстр: Годзилла. И их слова подтверждаются утекшим артом боевого пропуска шестой главы Fortnite.

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На арте мы видим не только Годзиллу: судя по всему, новая глава будет на японскую тематику. В ней также каким-то образом будет задействован Бэймакс, герой мультфильма Disney «Город героев» и комиксов Marvel о команде Big Hero 6.

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Дебют Главы 6 намечен на 6 декабря, и к этому моменту нам расскажут о её новшествах и сезонном пропуске. Пока что сообщают, что игроков ждёт коллаборация с Cyberpunk 2077, а также постоянным станет Сезон OG. Ходят также слухи о коллаборации с аниме «Клинок, рассекающий демонов» и «Аватаром».