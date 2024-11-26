К шутеру-головоломке Children of the Sun выпустили обновление Nightmare Paralysis

Издательство Devolver Digital объявило, что игрокам тактического шутера Children of the Sun доступно бесплатное контентное обновление Nightmare Paralysis. Оно добавляет в игру сложный режим «Орда», в котором способности героини подвергнутся суровому испытанию.

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Игроков ждёт сражение с целыми взводами культистов, и в этом режиме Девушку научат перезаряжать оружие — традиционной одной пули ей будет недостаточно. А среди врагов может оказаться новый враг, способный открыть ответный огонь. Нам предстоит найти способ разобраться со снайпером-культистом, пока он не покончит с Девушкой.

Помимо этого, поступил в продажу саундтрек игры, созданный канадским музыкантом Айданом Бейкером. Купить его можно за 200 рублей. А в честь новшеств можно воспользоваться скидкой на базовую игру: в ближайшие пару дней Children of the Sun стоит всего 330 рублей. В Steam игра получает 93% положительных отзывов.