Режим «Королевство» появится в Darkest Dungeon 2 в январе вместе с Inhuman Bondage

Студия Red Hook объявила, что второе платное дополнение к Darkest Dungeon 2 под названием Inhuman Bondage выйдет 27 января 2025 года. Оно откроет игрокам новый мини-регион «Катакомбы», а также добавит играбельного героя The Abomination (Выродок), созданного при поддержке вкладчиков с Kickstarter.

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Катакомбы — регион с высоким риском и высокой наградой, здесь нам встретится новая враждебная фракция, а отряд можно будет экипировать мощным снаряжением.

Одновременно с выходом Inhuman Bondage в игре появится бесплатное обновление. И самым крупным его нововведением станет игровой режим «Королевство». Это параллельный игровой процесс в котором игрокам предстоит защищать королевство от вторжения вражеских фракций.

Darkest Dungeon 2 доступна на РС, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. А сама Red Hook Studios недавно была куплена компанией Behaviour Interactive, известной по Dead by Daylight.