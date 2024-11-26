Авторы Farthest Frontier показали геймплей и отложили релиз

Студия Crate Interactive сообщила, что подержит средневековый градостроительный симулятор Farthest Frontier в раннем доступе чуть подольше. Релиз игры планировался на этот год, но его решили отложить до весны 2025 года. Причин переноса набралось целых три:

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производительность игры всё ещё не достигла желаемого уровня, и грандиозные города с населением в несколько тысяч человек слишком нагружают аппаратное обеспечение; игра стала «жертвой» желания сделать её лучшей — команда планирует всё новые необъявленные улучшения, что влияет на график; близящиеся праздники.> Последняя причина в некоторой степени обусловлена бизнесом. В это время года, когда праздники стремительно приближаются, крупные издатели заваливают рынок рекламой, стремясь заполучить ваши монеты для праздничных покупок. Аналогично, февраль — это месяц, когда кошельки только-только оправляются от праздничной суеты, и тогда в продажу поступают крупные AAA-релизы. Декабрь-февраль, на наш взгляд, не самое подходящее время года для инди-игр, они могут затеряться в хаосе и шуме крупных релизов.

В раннем доступе Farthest Frontier появилась в августе 2022 года, и в Steam она собрала очень положительные отзывы. Процесс того, как скромные деревушки превращаются в процветающие города, показали в новом трейлере игрового процесса.