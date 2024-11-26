Авторам консольных версий Cities: Skylines 2 пришлось пойти на компромиссы

Paradox Interactive сообщила очередную порцию новостей о многострадальном градостроительном симуляторе Cities: Skylines 2. И для начала напомнили, что сегодня выходит очередной Region Pack —на этот раз игроки смогут построит город, вдохновлённый архитектурой и пейзажами Великобритании.

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Ранее в игру уже добавили наборы, посвящённые Франции и Германии, а также приморский городок Fort Johnson. Хотя эти наборы доступны всем желающим бесплатно, игроки от них не в восторге, предпочитая, чтобы разработчики занялись правкой ошибок и реанимацией экономики.

Впрочем, нельзя сказать, что создатели Cities: Skylines 2 совсем не работают над ошибками. Завтра, скажем, выйдет очередной патч, исправляющий ошибки, а также улучшающий геймплей и пользовательский интерфейс. Подробности сообщает после его выхода, но не стоит ждать много: патч будет совсем небольшим.

Тем временем Paradox Interactive продолжает работу над консольными версиями Cities: Skylines 2. Нет, сроки их выхода нам всё ещё не сообщают. И в ближайшее время не сообщат: разработчики столкнулись с проблемами.

В настоящее время мы испытываем проблемы с симуляцией (CPU) и графикой (GPU), которые становятся заметны, когда игроки совершают определенные действия, вызывающие падение частоты кадров или перегрузку памяти. Эти проблемы особенно сложны из-за аппаратных ограничений консолей. Например, при размещении больших зданий, для которых требуется множество операций, система с трудом справляется с нагрузкой данных.

Студии удалось довести консольные версии до стабильного и пригодного для игры состояния, но для этого разработчикам пришлось пойти на компромиссы: значительно снизить качество графики. Но это не выход, и работа над доведением игры до приемлемого уровня продолжаются — а после потребуются дальнейшие оптимизации.

Авторы Cities: Skylines 2 заверили, что консольный релиз остается для них главным приоритетом. Тем временем РС-версия всё ещё получает смешанные отзывы в Steam, и количество рекомендаций в последнее время снизилось с 53 до 48 процентов.