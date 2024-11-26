Геймер сделал сейв Dragon Age: The Veilguard с имитацией «Новой игры+»

Если сейчас режим «Новая игра+» в различных играх не является диковинкой, то раньше геймеры скачивали сохранения и читы, чтобы прокачивать своего персонажа в самом начале прохождения и дальше лишь следовать по сюжету. Именно к такому подходу придётся вернуться игрокам Dragon Age: The Veilguard, где энтузиаст сделал прокачанный «сейв», имитирующий «Новую игру+».

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Начать повторное прохождение Dragon Age: The Veilguard с имеющимися с прошлого раза навыками и снаряжением не получится. Однако энтузиаст сделал Simulate NG PLUS save — подборку файлов сохранения. Всего есть три сейва для разных классов. Все они прокачаны до 50 уровня, а также имеют абсолютно всё снаряжение. Очевидно, что были использованы трейнеры для накрутки уровня и предметов.

Начать прохождение Dragon Age: The Veilguard с самого начала не получится. Игрок с сохранениями, имитирующими «Новую игру+», стартует в Маяке на ранних этапах истории. Также есть ещё один заметный минус — свои собственные сохранения придётся удалить, чтобы они не конфликтовали с новыми сейвами.

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Напомним, что релиз Dragon Age: The Veilguard состоялся 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series — недавно вышел третий патч. Также энтузиастка смогла отыскать в файлах игры интересные факты и характеристики о персонажах.

К слову, с Dragon Age: The Veilguard ознакомился и автор Игромании. Увы, новинке не хватило ролевых элементов, а тон повествования получился очень странным.

Впечатления от Dragon Age: The Veilguard. Не та ролевая игра, что вы ищете

Главные минусы, из-за которых Dragon Age: The Veilguard подверглась массовой критике со стороны игроков, также разобрали в свежем ролике. Зрители смогут увидеть, почему BioWare собрала целое «бинго», которое привело к критике ролевой игры.