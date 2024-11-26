Microsoft признала проблемы Assassin's Creed и Star Wars Outlaws в новой версии Windows 11

Совместимость игр с разными версиями операционной системы — вечная проблема компьютерных геймеров. Для обладателей Windows 11 вопрос совместимости вновь стал актуален, ведь после крупного обновления 24H2 многие современные игры Ubisoft работают с ошибками.

© скриншот

Это признала сама Microsoft. Компания рассказала, что как минимум несколько игр из библиотеки французского издателя могут «перестать отвечать». Говоря простым языком, они зависнут. Это может случиться как во время запуска или загрузок, так и во время геймплея. Также сообщается, что в некоторых случаях ошибка связана с чёрным экраном.

Microsoft заявила, что проблемы на обновлении 24H2 преследуют следующие игры Ubisoft:

Star Wars Outlaws;

Avatar: Frontiers of Pandora;

Assassin’s Creed Origins;

Assassin’s Creed Odyssey;

Assassin’s Creed Valhalla .

Чтобы избежать проблем с играми, Microsoft применила к ним «ограничение совместимости». Обновления не будут распространяться на перечисленную пятёрку игр. Компания не рекомендует самостоятельно обновляться, пока проблема не будет устранена.

Несмотря на то, что первые жалобы на обновление 24H2 появились у игроков ещё со времён предварительного доступа, проблема была не исправлена. С ней очень неудачно совпал выход Star Wars Outlaws в Steam — вскоре после релиза на платформе Valve пиковый онлайн не смог достичь и 900 человек, а отзывы на экшен остаются смешанными.