Игроки ремейка Silent Hill 2 разгадали послания на телевизорах с помощью азбуки Морзе

Silent Hill 2 всегда была загадочной игрой с множеством тайн, но авторы Silent Hill 2 Remake из Bloober Team вышли на новый уровень. В игре есть различные послания, одно из которых удалось расшифровать совсем недавно — загадка связана с телевизорами, которые расположены в разных моментах прохождения.

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На обнаружение скрытого послания ушло больше месяца — дело в том, что из телевизоров доносятся помехи. Однако с помощью звуковых редакторов лишнее шипение можно уменьшить, из-за чего будет слышен звук, переводимый в азбуку Морзе. Из разных телевизоров доносятся разные скрытые послания.

Например, из звуков телевизоров в госпитале можно составить фразу «И снова», что может намекать на цикличность сюжета Silent Hill 2 и его повторение в разуме Джеймса Сандерленда. А в апартаментах Wood Side послание обращается напрямую к главному герою. «Зачем ты сделал это, Джеймс?», — с этим страшным и намекающим на истину посланием предстоит столкнуться игроку.

Загадка с телевизорами — не единственный новый секрет в ремейке Silent Hill 2. На 26 коллекционных фотографиях можно было найти числовые подсказки. Решение шифра открывало фразу, говорящую о двадцати годах, проведённых в Сайлент-Хилле. Многие сочли это очередным кивком в сторону того, что Джеймс Сандерленд застрял в мучительных циклах.

Напомним, что релиз ремейка Silent Hill 2 состоялся 8 октября на PC и PlayStation 5. Недавний патч исправил проблемы с управлением на PC и графикой на PS5 Pro.