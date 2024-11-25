Выручка Larian Studios увеличилась почти в 20 раз благодаря успеху Baldurʼs Gate 3

В издании Irish Independent ознакомились с доходами создателей Baldur’s Gate III за 2023 год.

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Согласно свежим данным, которые предоставила холдинговая компания Larian в Дублине, выручка студии за прошедший год составила 446 млн долларов. Прибыль до налогообложения — почти 260 млн долларов.

Учитывая, что в 2022 году выручка Larian Studios была на уровне 24 млн долларов, а вместо прибыли был убыток в размере 223 тыс долларов, новые показатели не могут не радовать. Выручка компании увеличилась почти в 20 раз.

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Спасибо Baldurʼs Gate 3? Спасибо Baldurʼs Gate 3!

Не так давно о доходах Larian говорили аналитики из Video Game Insights, но, похоже, что они прыгнули выше головы, подсчитав выручку с Baldurʼs Gate 3 в размере 657 млн долларов.

А вот Hasbro, владелица прав на Dungeons & Dragons, как мы знаем, официально заработала около 90 млн долларов благодаря Baldurʼs Gate 3.

Кстати, в материале Irish Independent упоминается 15 млн проданных копий Baldurʼs Gate 3 — об этом официально не заявляли в самой Larian, но данный тираж уже подсчитывали в СМИ.