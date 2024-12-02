Sony покупает Kadokawa: что это означает для игровой индустрии?

На фоне долгой сделки между Microsoft и Activision Blizzard одной из самых обсуждаемых проблем было потенциальное начало «гонки вооружений» в игровой индустрии. Конкуренты, такие как Sony, могут почувствовать, что у них нет другого выбора, кроме как покупать крупные игровые студии в ответ. И теперь об этом вновь заговорили на фоне того, что Sony заявила о желании купить Kadokawa — японского медиагиганта. Портал gamesindustry.biz рассказал, что может означать эта сделка.

© Steam

Ни у одной другой компании в игровой индустрии нет таких же глубоких карманов, как у Microsoft. Однако на рынке существует много потенциальных целей для покупки, чей ценник составляет лишь малую часть от Activision Blizzard. Интерес Sony к покупке Kadokawa можно расценивать как подтверждение этого факта, но нельзя сказать, что эта сделка — исключительно реакция на шоппинг Microsoft.

Kadokawa — огромный концерн, и Sony может быть заинтересована в его дочерних предприятиях. Приобретение вполне способно продвинуть амбиции и планы корпорации на ближайшие годы. В то же время, подобная сделка рискует стать довольно сложной и затратной, что создает дополнительные поводы для беспокойства на фоне сомнительной истории покупок Sony.

Западные медиа преимущественно говорят о вероятной сделке в контексте игровой индустрии, т.к. Kadokawa владеет FromSoftware — студией, разработавшей Dark Souls и Elden Ring. По факту, команда Хидетаки Миядзаки — самый прибыльный актив в бизнес-портфолио концерна. Если верить недавнему финансовому отчету, релиз дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring принес почти треть операционного дохода Kadokawa при доле в 12% от всех продаж компании.

Покупка FromSoftware без сомнений была бы выгодной для Sony. Между компаниями уже давно сформировались достаточно близкие рабочие отношения: Bloodborne была разработана эксклюзивно для PlayStation. Дело вполне может пойти по дороге, проторенной предыдущими сделками Sony по покупке таких студий как Naughty Dog, Sucker Punch и Guerilla Games.

Но есть один важный момент. Sony изъявила желание купить не FromSoftware, а именно Kadokawa целиком. На западе концерн не слишком известен, но на своей родине в Японии он считается одной из самых значимых групп на рынке медиа. Дочерние предприятия Kadokawa охватывают самые разные сферы от издания книг до производства фильмов, печати книг, веб-сервисов, недвижимости и различных международных партнерств. Помимо всего прочего, в распоряжении Kadokawa находится невероятно богатая библиотека интеллектуальной собственности — преимущественно аниме и манги.

Sony принадлежит американский аниме-стриминг Crunchyroll, и корпорация намерена развивать это направление бизнеса. Так что между холдингами Kadokawa и стремлением Sony закрепиться на рынке аниме есть очевидная синергия. Ну и, конечно же, потенциально это может повлиять и на игры. Некоторые IP Kadokawa наверняка хорошо подходят для адаптации в формат видеоигры. Не говоря уже о том, что сравнительно дешевые проекты по мотивам популярной манги и аниме — неожиданно прибыльная ниша.

Помимо этого, у сделки есть и другое преимущество для Sony — сравнительно низкая стоимость. Японский рынок издавна недооценивает интеллектуальную собственность, а акции Kadokawa дополнительно просели в цене из-за утечки данных, произошедшей ранее в этом году. По сути, такую внушительную библиотеку IP за бесценок нельзя купить больше нигде в мире, и Sony наверняка хочет прибрать концерн к рукам, пока конкуренты не сообразили, в чем дело.

Однако у гипотетического соглашения есть проблемы. Для начала, финансовый аспект. Тот факт, что на Shadow of the Erdtree пришлась треть операционной выручки, но при этом всего 12% продаж — на самом деле повод для тревоги. У Kadokawa много филиалов, и большинство из них приносят не очень много денег. Концерн держит много низкомаржинальных предприятий, в том числе довольно трудоемких. Например, «дочки» Enterbrain и ASCII, занимающиеся печатью журналов, кое-как держатся на плаву, но уже давно пребывают в упадке.

Многие ответвления Kadokawa смотрятся весьма старомодными на фоне активов Sony. Как минимум потому, что источником золотоносной библиотеки интеллектуальной собственности выступают книги и печатные журналы. Тяжело сказать, как подобный бизнес может встроиться в структуру Sony и как он сопутствует стратегическим целям компании. И нет, корпорация не сможет легко пустить под нож «лишние» дочерние фирмы после покупки — японское законодательство надежно защищает работников.

Если Sony не сможет грамотно распорядиться всеми филиалами Kadokawa, то концерн из выгодной покупки станет бюрократической и финансовой обузой. Может, корпорация и хочет просто получить права на множество IP, но в приданное ей также достанется японский видеохостинг, издательство, гигантская картинная галерея и культурный музей к северу от Токио. И все это — на фоне череды сомнительных приобретений Sony. Покупка Bungie обернулась проблемами, а Firewalk Studios закрылась после рекордного провала Concord.